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Дальнее зарубежье 13.09.2018 17:20

Клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран, возбуждено уголовное дело

Следователи в Курске возбудили уголовное дело по факту хищения старинных монет при перевозке их из отдела полиции в Гохран, сообщает СК РФ.

По данным следствия, житель Курска при ремонте своего частного дома под деревянными полами обнаружил клад в виде 260 золотых монет Российской империи конца 19 - начала 20 века чеканки.

Данные монеты были изъяты у него и помещены в коробке в комнату хранения вещественных доказательств отдела полиции N1 УМВД России по городу Курску.

В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер, информирует СКР.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).

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Тэги: РОССИЯ, КЛАД, ХИЩЕНИЕ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]