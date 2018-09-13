Клад с золотыми монетами пропал при перевозке из Курска в Гохран, возбуждено уголовное дело

Следователи в Курске возбудили уголовное дело по факту хищения старинных монет при перевозке их из отдела полиции в Гохран, сообщает СК РФ.

По данным следствия, житель Курска при ремонте своего частного дома под деревянными полами обнаружил клад в виде 260 золотых монет Российской империи конца 19 - начала 20 века чеканки.

Данные монеты были изъяты у него и помещены в коробке в комнату хранения вещественных доказательств отдела полиции N1 УМВД России по городу Курску.

В дальнейшем по решению суда данные монеты были отправлены в Гохран России в Москву, сотрудники которого при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер, информирует СКР.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).