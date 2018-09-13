AZAL получит в 2019г первые самолеты нового поколения Boeing 737 MAX

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL, входит в структуру ЗАО «AZAL») в 2019 году получит первые воздушные суда нового поколения «Boeing 737 MAX», сообщил директор авиакомпании Джамиль Манизаде.

«Начиная со следующего года флот авиакомпании самолетами пополнится судами нового поколения «Boeing 737 MAX», что позволит AZAL расширить маршрутную сеть», - отметил Дж.Манизаде, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЗАО «AZAL».

Глава компании также отметил, что за последние годы авиакомпания AZAL значительно увеличила показатели и продолжит работу в этом направлении.

По его словам, в 2018 году AZAL подтвердил престижный статус 4-звездочного авиаперевозчика и по версии британского агентства Skytraxбыл назван лучшей региональной авиакомпанией в Центральной Азии и Индии.

Ранее сообщалось, что по соглашению, заключенному с американской корпорацией Boeing, первые два самолета «Boeing 737 MAX» будут поставлены в Азербайджан к концу 2018 года.

В апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX. Оператором данных самолетов будет AZAL. Общая сумма соглашения составляет около $1 млрд. Все самолеты должны быть поставлены в Азербайджан до конца 2020 года.

Общая маршрутная сеть AZAL насчитывает около 40 пунктов назначения в 25 странах. В 2017 году авиакомпания перевезла более 2,2 млн пассажиров.

Авиакомпания AZAL на сегодняшний день эксплуатирует такие самолеты, как Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Н.Аббасова