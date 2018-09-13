БТА направит более 6 млн манатов на маркировку автодорог в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана заключило с ООО «Yol Хett» два контракта общей стоимостью 6 млн 245,674 тыс. манатов на работы по нанесению дорожной разметки.

Первый контракт предусматривает нанесение дорожной разметки. Стоимость контракта составляет 906,948 тыс. манатов.

Второй контракт предусматривает нанесение вручную дорожной разметки (желтых и белых полос). Стоимость данного договора составляет 5 млн 338,726 тыс. манатов.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова