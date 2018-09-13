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Транспорт и связь 13.09.2018 16:44

БТА направит более 6 млн манатов на маркировку автодорог в Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана заключило с ООО «Yol Хett» два контракта общей стоимостью 6 млн 245,674 тыс. манатов на работы по нанесению дорожной разметки.

Первый контракт предусматривает нанесение дорожной разметки. Стоимость контракта составляет 906,948 тыс. манатов.

Второй контракт предусматривает нанесение вручную дорожной разметки (желтых и белых полос). Стоимость данного договора составляет 5 млн 338,726 тыс. манатов.

БТА создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОРОГИ, МАРКИРОВКА, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]