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Дальнее зарубежье 13.09.2018 18:35

Конгресс депутатов Испании одобрил декрет об эксгумации Франко

Нижняя палата парламента Испании, конгресс депутатов, одобрила декрет об эксгумации станков Франциско Франко, сообщает в четверг газета Паис".

"За" декрет проголосовали 172 депутата, "против" - двое, а 164 депутата воздержались.

Ранее в августе правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.

О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер Педро Санчес сообщил в конце июня.

Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.

Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.

Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФРАНКО, ЭКСГУМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]