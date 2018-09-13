В список лиц, объявленных нежелательными на территории Молдавии, включены 18 человек, восемь из них уже высланы из страны, публикует данные МВД Молдавии газета "Ziarul de garda" (ZdG) ("Сторожевая газета") в четверг.

Советник главы молдавского МВД Алина Збанкэ сообщила изданию, что всем 18 иностранным гражданам было объявлено, что они не могут оставаться на территории республики. При этом она не уточнила, являются ли все эти лица гражданами Турции или же других стран.

По данным газеты, официальные решения о высылке граждан Турции были подписаны и приняты задним числом, когда указанные люди уже находились в турецких тюрьмах.

Согласно документам, 5 сентября директор Бюро по миграции и убежищу Ольга Поалелунжь подписала бумаги о высылке граждан Турции. При этом 6 и 7 сентября она заявляла журналистам, что "Бюро не занималось этим делом".

"Существуют различные процедуры, применяемые в подобных случаях для объявления личности нежелательной. Как правило, они сопровождаются сотрудниками Бюро, но в этом случае я не знаю, какая процедура была применена", - сказала О.Поалелунжь.

Кроме того, директора и представителей Бюро не пригласили на слушания, которые прошли по этому делу в субботу в парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне.

Также о том, что документы о депортации не были оформлены надлежащим образом, свидетельствует тот факт, что граждане Турции были высланы без удостоверений личности. Документы об их высылке были отправлены по почте из Бюро по миграции и убежищу только 10 сентября, и получены родственникам 11 сентября.

По данным ZdG, в список из 18 граждан, объявленных персонами нон грата, включен также ряд бизнесменов из Турции. Некоторые из них много лет проживают в Молдавии, другие - часто приезжают.

Например, в списке фигурирует бывший гендиректор сети лицеев Orizont Тургай Шен, которого задерживали в кишиневском аэропорту в конце марта 2018 года. Он является одним из соучредителей сети турецких лицеев, насчитывающей более ста учебных заведений во всем мире. Т.Шен руководил лицеями Orizont с сентября 2012 года.

6 сентября семь граждан Турции из числа руководителей и преподавателей сети лицеев Orizont были высланы из Молдавии. СИБ заподозрила их "в связях с исламистской группой, в отношении которой есть информация о проведении незаконных действий в ряде стран".

После слушаний в комиссии парламента Молдавии по вопросам обороны и национальной безопасности председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип заявили, что решение о выдворении из страны семерых турецких граждан было законным и обоснованным.

Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более 10 млн. долларов. Торжественное открытие здания состоится в октябре в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Эрдогана.

В связи с ситуацией вокруг высылки граждан Турции, против Молдавии был подан иск в Европейский суд по правам человека. Суд сообщил, что рассмотрение дело начнется после 5 октября, а до этого правительство Молдавии должно предоставить в Страсбург подробности дела и прислать официальные ответы на вопросы ЕСПЧ.