Трамп заявил об усилении приближающегося к США урагану, метеорологи с ним не согласны

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что приближающийся к Восточному побережью США ураган "Флоренс" набирает силу.

"Мы полностью готовы к урагану "Флоренс", в то время как шторм становится все более сильным. Будьте осторожны", - написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

Между тем, американские СМИ отмечают, что слова Д.Трампа вызвали путаницу относительно истинной силы урагана, поскольку ранее в четверг Национальная служба США по предупреждению ураганов, наоборот, сообщила об ослаблении "Флоренс" до второй категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

Ожидается, что ураган достигнет территории США в ночь на пятницу по местному времени. Особую опасность он представляет для жителей штатов Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия.

Ранее сообщалось, что власти Южной и Северной Каролины и Вирджинии объявили режим ЧП в связи с приближением стихии. Несколько миллионов жителей региона были эвакуированы.