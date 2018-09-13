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Дальнее зарубежье 13.09.2018 17:57

Трамп заявил об усилении приближающегося к США урагану, метеорологи с ним не согласны

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что приближающийся к Восточному побережью США ураган "Флоренс" набирает силу.

"Мы полностью готовы к урагану "Флоренс", в то время как шторм становится все более сильным. Будьте осторожны", - написал глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter.

Между тем, американские СМИ отмечают, что слова Д.Трампа вызвали путаницу относительно истинной силы урагана, поскольку ранее в четверг Национальная служба США по предупреждению ураганов, наоборот, сообщила об ослаблении "Флоренс" до второй категории мощности по шкале Саффира-Симпсона.

Ожидается, что ураган достигнет территории США в ночь на пятницу по местному времени. Особую опасность он представляет для жителей штатов Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия.

Ранее сообщалось, что власти Южной и Северной Каролины и Вирджинии объявили режим ЧП в связи с приближением стихии. Несколько миллионов жителей региона были эвакуированы.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]