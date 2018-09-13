Сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 103%: ОПЕК - на 115%, не-ОПЕК - на 75% - МЭА

Сделка по снижению нефетедобычи ОПЕК+ в августе исполнялась на 103%, страны не-ОПЕК в августе исполнили сделку на 75%,подсчитало МЭА.
При этом страны ОПЕК, увеличившие в августе добычу до 32,63 млн б/с, исполняли сделку на 115%. "Восстановление в Ливии, почти рекордные уровни добычи в Ираке и более высокие объемы, поступившие из Нигерии и Саудовской Аравии, компенсировали существенное падение в Иране и продолжающееся снижение добычи в Венесуэле", - комментирует агентство.
"Если экспорт нефти из Венесуэлы и Ирана продолжит падать, рынки могут сжаться, и нефтяные цены могут вырасти, если это снижение не будет компенсировано ростом добычи в других регионах", - предупреждает МЭА.
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