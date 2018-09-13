Сирийские боевики планируют наступление на города Алеппо и Хама - МИД РФ

Боевики в сирийском Идлибе готовят наступательные действия на города Алеппо и Хама, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Боевики активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также прорабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама", - сказала М.Захарова в четверг на брифинге.

Сославшись на имеющуюся информацию, М.Захарова сообщила, что "на днях в город Джиср-эш-Шугур прибыло несколько сотен боевиков ИГИЛ , которые присоединились к действующей там группировке "Хураз-ад-Дин".

По ее словам, российские наблюдатели из Центра по примирению враждующих сторон "отмечают значительное увеличение интенсивности обстрелов близлежащих населенных пунктов, которые находятся на подконтрольной правительству Сирии территории со стороны боевиков из идлибской зоны деэскалации".

"Всего с 1 по 10 сентября было зафиксировано 289 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в зоне деэскалации Идлиб - почти втрое больше, чем фиксировалось за аналогичные периоды в предшествующие месяцы", - сказала М.Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила также, что несмотря на раскрытие планов боевиков и выдающих себя за "гуманитарщиков" "белых касок" по проведению инсценировки применения химического оружия правительственными войсками Сирии, "внутри идлибской зоны подготовка указанной постановочной акции, по нашим сведениям, продолжается".

По ее словам, в прошлую пятницу боевики провели в различных городах идлибской зоны так называемые "мирные акции протеста" против якобы готовящегося широкомасштабного наступления сирийской армии.