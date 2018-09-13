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ТЭК 13.09.2018 17:18

Азербайджан в 2019г сохранит экспорт нефти по нефтепроводу Баку–Новороссийск на уровне 2018г - Транснефть

Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку–Новороссийск в 2018-2019гг составит 1,3 млн тонн в год, сообщил вице-президент ПАО«Транснефть» Сергей Андронов.

«Азербайджан и в 2018 и в 2019 году планирует транспортировать через РФ (по нефтепроводу Баку-Новороссийск – ИФ-Аз) по 1,3 млн тонн», - сказал С.Андронов журналистам вкулуарах Восточного экономического форумав г. Владивосток.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.

В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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