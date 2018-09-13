Азербайджан в 2019г сохранит экспорт нефти по нефтепроводу Баку–Новороссийск на уровне 2018г - Транснефть

Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку–Новороссийск в 2018-2019гг составит 1,3 млн тонн в год, сообщил вице-президент ПАО«Транснефть» Сергей Андронов.
«Азербайджан и в 2018 и в 2019 году планирует транспортировать через РФ (по нефтепроводу Баку-Новороссийск – ИФ-Аз) по 1,3 млн тонн», - сказал С.Андронов журналистам вкулуарах Восточного экономического форумав г. Владивосток.
Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.
В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
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