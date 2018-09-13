Иран запретил экспорт киви до 23 октября для предотвращения поставок незрелых плодов

Иран запретил экспорт киви до 23 октября, сообщает Financial Tribune.
Генеральный директор бюро по карантинным вопросам министерства сельскохозяйственного развития Ирана Акбар Ахангаран уведомил об этом региональные организации сельскохозяйственного развития по всей стране.
По его словам, такая мера была принята для предотвращения поставок незрелых плодов, поскольку это запятнает репутацию иранских киви на экспортных рынках. Запрет, добавил он, не имеет ничего общего с карантинными вопросами и направлен на поддержание качества экспорта.
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