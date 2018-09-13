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Дальнее зарубежье 13.09.2018 19:21

В МИД Франции уверены, что Дамаск располагает тайными возможностями в области химоружия

Сирийские власти до сих пор располагают незадекларированными возможностями в том, что касается химического оружия, считают во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы считаем, что Сирия сохранила тайные возможности (относительно химоружия - ИФ)", - говорится в опубликованном на сайте МИД Франции заявлении.

"Российско-американское соглашение 2013 года требовало от сирийского режима уничтожить все запасы химоружия. Но соглашение быстро было поставлено в уязвимое положение, так как в 2014 году было обнаружено, что Сирия продолжает использовать химоружие, хотя было объявлено о полном уничтожении ее арсенала", - отмечается в заявлении.

Во французском ведомстве также напомнили на то, что ОЗХО "не прекращает выражать сомнения относительно искренности изначальных сирийских заявлений по поводу запасов этого оружия".

Ранее Ж.-И.Ле Дриан заявил, что Франция не исключает риска совершения "военных преступлений" в Сирии и что страну беспокоит, что бомбардировки, зафиксированные в последние дни в Сирии, могут привести к "худшему" для мирного населения Сирии.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал.

В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]