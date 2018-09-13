В МИД Франции уверены, что Дамаск располагает тайными возможностями в области химоружия

Сирийские власти до сих пор располагают незадекларированными возможностями в том, что касается химического оружия, считают во французском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы считаем, что Сирия сохранила тайные возможности (относительно химоружия - ИФ)", - говорится в опубликованном на сайте МИД Франции заявлении.
"Российско-американское соглашение 2013 года требовало от сирийского режима уничтожить все запасы химоружия. Но соглашение быстро было поставлено в уязвимое положение, так как в 2014 году было обнаружено, что Сирия продолжает использовать химоружие, хотя было объявлено о полном уничтожении ее арсенала", - отмечается в заявлении.
Во французском ведомстве также напомнили на то, что ОЗХО "не прекращает выражать сомнения относительно искренности изначальных сирийских заявлений по поводу запасов этого оружия".
Ранее Ж.-И.Ле Дриан заявил, что Франция не исключает риска совершения "военных преступлений" в Сирии и что страну беспокоит, что бомбардировки, зафиксированные в последние дни в Сирии, могут привести к "худшему" для мирного населения Сирии.
В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал.
В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.
4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан проведет военные учения с отработкой уничтожения армянских военных в Карабахе
Суд ЕС отклонил иски банков и компаний РФ, включая "Роснефть", о необоснованности санкций
АБР завершит в I полугодии 2019г подготовку новой стратегии по Азербайджану до 2024г
Азербайджан и Россия с 2019г будут обмениваться налоговой информацией
Нефть дорожает после падения днем ранее, цена Brent - $78,36 за баррель
Азеригаз в январе-августе зарегистрировал более 55 тыс. новых абонентов среди населения
Минздрав отбирает подрядчика для продолжения строительства районной центральной больницы в Хырдалане
Компания SpaceX объявила о подписании первого соглашения о полете туриста вокруг Луны
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Nar предлагает ежедневный интернет-пакет за 10 гяпик
Компания Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях
Азербайджанская делегация приняла участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия-2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»