АПБ запретило компании BMS Aqro производство сыра под брендом Ketchi

Агентство пищевой безопасности (АПБ) запретило производство и продажу продукции производителю продуктов питания ООО «BMS Aqro».

«В ходе проводимых мероприятий по проведению контроля безопасности пищевых продуктов, сотрудниками АПБ в торговых сетях на проверку были взяты сыр «Qarabag motal pendiri», производимый на предприятии ООО «BMS Aqro» под торговой маркой «Ketchi» и соленый творог. Лабораторный анализ показал, что данные продукты подвержены бактериологическому загрязнению», - отмечается в сообщении АПБ.

В связи с этим АПБ уведомило «BMS Aqro» о необходимости изъятия из торговых сетей и приостановлении производства данных продуктов.

Б.Рустамбеков