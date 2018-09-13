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Бизнес и законодательство 13.09.2018 17:34

АПБ запретило компании BMS Aqro производство сыра под брендом Ketchi

Агентство пищевой безопасности (АПБ) запретило производство и продажу продукции производителю продуктов питания ООО «BMS Aqro».

«В ходе проводимых мероприятий по проведению контроля безопасности пищевых продуктов, сотрудниками АПБ в торговых сетях на проверку были взяты сыр «Qarabag motal pendiri», производимый на предприятии ООО «BMS Aqro» под торговой маркой «Ketchi» и соленый творог. Лабораторный анализ показал, что данные продукты подвержены бактериологическому загрязнению», - отмечается в сообщении АПБ.

В связи с этим АПБ уведомило «BMS Aqro» о необходимости изъятия из торговых сетей и приостановлении производства данных продуктов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АПБ, ПРОДУКЦИЯ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]