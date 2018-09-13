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СНГ 13.09.2018 19:47

Двух сестер Хачатурян, убивших отца, отправили на проверку вменяемости

Сестры Ангелина и Крестина Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, переведены в институт им. В.П.Сербского для проведения им стационарной психолого-психиатрической экспертизы, сообщил "Интерфаксу" в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Сначала была этапирована старшая сестра Крестина, теперь на экспертизу направили и среднюю. Как правило, проведение данной экспертизы занимает несколько дней", - сказал он.

И.Мельников предположил, что выводы специалистов о психическом состоянии сестер могут быть известны уже на новой неделе.

Ранее, эксперты установили, что у младшей из сестер Хачатурян в момент убийства отца было временное психическое расстройство, она была невменяема. В связи с этим, девушка переведена в психиатрическое отделение медблока при СИЗО-2 УФСИН РФ по Москве ("Бутырка").

Представитель ОНК рассказал, что находясь в СИЗО, сестры получают много писем от граждан, которые им сочувствуют и поддерживают.

"Ангелина (средняя сестра) рассказала мне, что каждый день получает до 10 писем, в которых люди пишут, что переживают за девушек. Она всем им отвечает и благодарит за поддержку", - сказал И.Мельников.

Он также отметил, что на прошлой неделе девушка начала школьное обучение в СИЗО.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

В настоящее всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

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Тэги: РОССИЯ, УБИЙСТВО, СЕСТРЫ, ЭКСПЕРТИЗА


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