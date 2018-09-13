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СНГ 13.09.2018 20:05

В Белоруссии собираются запретить инвалюту во внутренних расчетах

Правительство и Нацбанк Беларуси реализуют комплекс мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории республики.

В соответствии с опубликованной антиинфляционной программой, данные меры будут реализованы в 2018-2020 годах с целью сокращения инфляционных ожиданий.

Кроме того, с этой же целью будут приняты решения Нацбанка и других госорганов по исключению использования привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

Как сообщалось, глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур в начале августа подчеркивал необходимость радикальных мер по дедолларизации экономики, в том числе номинирования всех договоров в белорусских рублях и исключения иностранной валюты из внутренних расчетов. П.Каллаур констатировал низкую долю нацвалюты (38%) в широкой денежной массе, что вызывает серьезные искажения трансмиссионного механизма по передаче в экономику решений Нацбанка по уровню ставок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]