В Белоруссии собираются запретить инвалюту во внутренних расчетах

Правительство и Нацбанк Беларуси реализуют комплекс мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории республики.
В соответствии с опубликованной антиинфляционной программой, данные меры будут реализованы в 2018-2020 годах с целью сокращения инфляционных ожиданий.
Кроме того, с этой же целью будут приняты решения Нацбанка и других госорганов по исключению использования привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.
Как сообщалось, глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур в начале августа подчеркивал необходимость радикальных мер по дедолларизации экономики, в том числе номинирования всех договоров в белорусских рублях и исключения иностранной валюты из внутренних расчетов. П.Каллаур констатировал низкую долю нацвалюты (38%) в широкой денежной массе, что вызывает серьезные искажения трансмиссионного механизма по передаче в экономику решений Нацбанка по уровню ставок.
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