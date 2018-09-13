Глава МИД Японии заявил об отсутствии у Токио претензий к предложению Путина заключить мирный договор до конца года

Глава МИД Японии Таро Коно в четверг заявил, что японские власти не думают выражать претензии в связи с предложением президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между странами без предварительных условий до конца года.

"Совершенно нет никаких оснований выражать претензии", - приводит слова министра издание "Никкэй".

Вместе с тем, он отметил, что заключение мирного договора между двумя странами потребует немало времени, и что "переговоры (между Японией и Россией - ИФ) - сложная вещь".

Накануне В.Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал предложение премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года. "Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", - заявил В.Путин.

Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, В.Путин сказал: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы".

Позднее С.Абэ заявил, что для заключения договора необходимо преодолеть недоверие между странами и развивать двусторонние экономические отношения.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.