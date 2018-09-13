Глава МИД Японии заявил об отсутствии у Токио претензий к предложению Путина заключить мирный договор до конца года

Глава МИД Японии Таро Коно в четверг заявил, что японские власти не думают выражать претензии в связи с предложением президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор между странами без предварительных условий до конца года.
"Совершенно нет никаких оснований выражать претензии", - приводит слова министра издание "Никкэй".
Вместе с тем, он отметил, что заключение мирного договора между двумя странами потребует немало времени, и что "переговоры (между Японией и Россией - ИФ) - сложная вещь".
Накануне В.Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума сделал предложение премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года. "Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий", - заявил В.Путин.
Продолжая свою мысль о заключении мирного договора с Японией, В.Путин сказал: "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы".
Позднее С.Абэ заявил, что для заключения договора необходимо преодолеть недоверие между странами и развивать двусторонние экономические отношения.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан проведет военные учения с отработкой уничтожения армянских военных в Карабахе
Суд ЕС отклонил иски банков и компаний РФ, включая "Роснефть", о необоснованности санкций
АБР завершит в I полугодии 2019г подготовку новой стратегии по Азербайджану до 2024г
Азербайджан и Россия с 2019г будут обмениваться налоговой информацией
Нефть дорожает после падения днем ранее, цена Brent - $78,36 за баррель
Азеригаз в январе-августе зарегистрировал более 55 тыс. новых абонентов среди населения
Минздрав отбирает подрядчика для продолжения строительства районной центральной больницы в Хырдалане
Компания SpaceX объявила о подписании первого соглашения о полете туриста вокруг Луны
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Nar предлагает ежедневный интернет-пакет за 10 гяпик
Компания Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях
Азербайджанская делегация приняла участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия-2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»