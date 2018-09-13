«Azersu» получит 5 млн манатов на создание Учебного центра и реализацию проекта по подготовке кадров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azersu» из госбюджета 5 млн манатов на создание Учебного центра и реализацию проекта по подготовке кадров.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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