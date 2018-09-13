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Внутренняя политика 13.09.2018 18:36

«Azersu» получит 5 млн манатов на создание Учебного центра и реализацию проекта по подготовке кадров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azersu» из госбюджета 5 млн манатов на создание Учебного центра и реализацию проекта по подготовке кадров.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]