Либерман доволен уровнем военного сотрудничества с Азербайджаном

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном.
Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял в четверг в Баку А.Либермана и членов сопровождающей его делегации, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«А.Либерман выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между странами и особо подчеркнул значимость подобных встреч в плане расширения отношений»,- говорится в сообщении.
Согласно информации Минобороны, З.Гасанов, в свою очередь подчеркнул высокий уровень партнерства между Азербайджаном и Израилем.
«З.Гасанов отметил важную роль партнерства не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе»,- отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Азербайджанский министр также отметил, что «Армения, как страна-агрессор, поддерживающая терроризм на государственном уровне, создает основную угрозу региональной стабильности». По его словам, Ереван заинтересован в обострении обстановки на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.
По информации Минобороны, в ходе встречи стороны также обсудили аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сфере, а также вопросы организации рабочих встреч на уровне экспертов.
Ф.Исазаде
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