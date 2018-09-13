Либерман доволен уровнем военного сотрудничества с Азербайджаном

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман доволен уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял в четверг в Баку А.Либермана и членов сопровождающей его делегации, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«А.Либерман выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между странами и особо подчеркнул значимость подобных встреч в плане расширения отношений»,- говорится в сообщении.

Согласно информации Минобороны, З.Гасанов, в свою очередь подчеркнул высокий уровень партнерства между Азербайджаном и Израилем.

«З.Гасанов отметил важную роль партнерства не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе»,- отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Азербайджанский министр также отметил, что «Армения, как страна-агрессор, поддерживающая терроризм на государственном уровне, создает основную угрозу региональной стабильности». По его словам, Ереван заинтересован в обострении обстановки на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

По информации Минобороны, в ходе встречи стороны также обсудили аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сфере, а также вопросы организации рабочих встреч на уровне экспертов.

Ф.Исазаде