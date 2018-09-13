Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9762 RUR   0.0247 GBR   2.2172 TRY   0.2678

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 31° 17 Сен 20° 27°

СНГ 13.09.2018 20:45

Обвинения Франции в адрес России в опасном поведении в космосе бездоказательны - МИД РФ

В Москве считают исчерпанным инцидент со сближением российского и французского спутников, а обвинения со стороны Парижа в опасном поведении России в космосе - необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С недоумением и разочарованием мы восприняли выступление министра обороны Франции 7 сентября в Национальном центре космических исследований. Прозвучали бездоказательные обвинения к России, цитирую, - "во враждебном поведении в космосе". Хотела бы напомнить, что в начале этого года министерство обороны РФ дало все необходимые разъяснения в связи с озабоченностью Парижа относительно якобы произошедшего в 2017 году опасного сближения, как они это называли, российского телекоммуникационного спутника и французского (спутника), которое, по словам главы Минобороны Франции, имело агрессивный характер", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

"В частности, отмечалось, что движение российского аппарата не представляло угрозы для французского космического объекта. И главное, не нарушало никаких норм международного права. Мы считали и продолжаем считать этот инцидент исчерпанным. Тем более что Париж ни разу не поднимал этот вопрос в контактах с нами, в том числе в ходе визитов президента Франции господина Макрона в Санкт-Петербург и в Москву в мае и июле этого года", - сказала М.Захарова.

Особенно печальным она отметила тот факт, что "французская сторона пытается использовать надуманный предлог для обоснования необходимости наращивания оборонного потенциала в космосе, выделение под эти цели должного финансирования".

"Мы полагаем, что граждане Франции должны понимать, что несмотря на это заявление, никаких вопросов в двухсторонних контактах Москве поставлено не было. Такие антироссийские шаги имеют крайне контрпродуктивное воздействие на развитие двусторонних отношений, в том числе, в свете установок господина Макрона на переосмысление архитектуры европейской безопасности, и активизации в этой связи стратегического диалога с Россией", - сказала М.Захарова.

"Со своей стороны решительно выступаем за исследование и использование космоса исключительно в мирных целях. Наши подходы подтверждены и в опубликованной 26 июля текущего года декларации 10-го саммита БРИКС. В ней подчеркивается первостепенное значение строгого соблюдения консолидации, укрепления действующего нормативно-правового режима, которое предусматривает мирное использование космического пространства. Кроме того, в ней также выражена коллективная озабоченность членов БРИКС в связи с возможной гонкой вооружений в космосе, и превращения его в арену военной конфронтации", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, КОСМОС, ОТВЕТ


Похожие новости


Путин получил приглашение в Париж, оно рассматривается - Ушаков Макрон заявил о важности сотрудничества с Россией для обеспечения безопасности Макрон нацелен на стратегическое партнерство с РФ, но ожидает встречных шагов от Москвы Макрон высказался за стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией Макрон говорит о первых успехах совместного с Россией механизма по координации в Сирии Путин и Макрон высоко оценили российско-французскую операцию по доставке гумпомощи в Восточную Гуту - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]