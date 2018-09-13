США хотели бы сотрудничать с РФ в области ядерной безопасности для уверенности в мирном использовании атома - Перри

США хотели сотрудничать с Россией в области ядерной безопасности, сообщил глава Минэнерго США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком.

"Мы хотели сотрудничать в области ядерной безопасности, чтобы быть уверенными, что она используется в мирных целях", - сказал он.

"Не всегда мы соглашаемся по обоюдными вопросам, тем не менее, у нас есть возможность работать вместе, чтобы обеспечивать мировую безопасность", - добавил Р. Перри.