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13.09.2018 21:43

Суд ЕС отклонил иски банков и компаний РФ, включая "Роснефть", о необоснованности санкций

Европейский суд общей юрисдикции в четверг отклонил иски российских компаний, включая "Роснефть" и Сбербанк, о необоснованности санкций Евросоюза, передает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Речь идет о санкциях ЕС, принятых в отношении России в 2014 году.

В судебных документах также фигурируют "Газпром нефть", Внешэкономбанк, ВТБ, DenizBank AS (турецкая "дочка" Сбербанка).

Представитель "Роснефти" отметил: "Несмотря на то, что убедительная аргументация незаконности санкционных мер, предоставленная компанией в Суде ЕС, была фактически проигнорирована, "Роснефть" продолжит последовательно защищать интересы своих акционеров, в том числе и от влияния неправомерных санкционных ограничений, используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты".

В Сбербанке заявили, что банк "разочарован тем, что Суд Европейского союза не удовлетворил его иск об оспаривании включения банка в список российских организаций с государственным участием, против которых ЕС ввел санкции в 2014 году". "В настоящий момент банк внимательно изучает судебное решение и вскоре определится с ответными действиями. Несмотря на продолжающуюся ситуацию с санкциями Европейского союза, банк остается приверженным своим ценностям и будет делать все ради своих клиентов", - отметили в Сбербанке.

В пресс-службе "Газпром нефти" заявили: "Компания считает решение суда необоснованным и несправедливым, будет принимать решение о последующих действиях после детального анализа судебного акта".

"В настоящий момент ВЭБ проводит правовой анализ решения, вынесенного Европейским судом общей юрисдикции. Очевидно, что санкции в отношении Внешэкономбанка были введены лишь за деятельность Внешэкономбанка по диверсификации экономики России, а не в результате осуществления неправомерных действий на территории иных юрисдикций. Указанные обстоятельства подтверждены представителями ответчика в суде, заявившими об отсутствии доказательств причастности Внешэкономбанка и его руководства к действиям вне рамок правового поля", - передал через пресс-службу старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов.

И.Краснов отметил, что ВЭБ в своей деятельности на территории иностранных государств соблюдает нормы действующего законодательства. "Внешэкономбанк оставляет за собой право обжаловать состоявшееся решение в апелляционном порядке", - добавил он.

Как сообщалось, вслед за "Роснефтью" иски в связи с европейскими санкциями подали также "Газпром нефть", ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело "Роснефти" против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года "Газпром нефть" и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску "Роснефти".

"Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. Номер дела - C-72/15. "Роснефть" также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

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Тэги: ЕС, РОСНЕФТЬ, САНКЦИИ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]