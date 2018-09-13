МИД РФ опровергает сообщения о российском дипломате-перебежчике, предоставившем данные по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла появившиеся в британских СМИ сообщения о российском дипломате, якобы работавшем в посольстве в Риме, завербованном британской разведкой и сообщившем имена участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.

"На днях британскими СМИ была представлена очередная серия "шпионского сериала". В нем появился новый сюжет - некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства России в Риме, завербованный британской разведкой под кодовым именем "Аполлон" и якобы передавший настоящие имена "отравителей" Скрипалей", - говорится в ответе М.Захаровой на вопрос СМИ.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, "российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не "убегал"".

Она отметила, что "такое раскрытие "агента" явно противоречит практике работы английских спецслужб". "Масштабы дезинформации по "делу Скрипалей" со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень "фэйковых" вбросов не достоин комментариев", - заявила представитель МИД РФ.