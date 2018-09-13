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СНГ 13.09.2018 22:01

МИД РФ опровергает сообщения о российском дипломате-перебежчике, предоставившем данные по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла появившиеся в британских СМИ сообщения о российском дипломате, якобы работавшем в посольстве в Риме, завербованном британской разведкой и сообщившем имена участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.

"На днях британскими СМИ была представлена очередная серия "шпионского сериала". В нем появился новый сюжет - некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства России в Риме, завербованный британской разведкой под кодовым именем "Аполлон" и якобы передавший настоящие имена "отравителей" Скрипалей", - говорится в ответе М.Захаровой на вопрос СМИ.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, "российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не "убегал"".

Она отметила, что "такое раскрытие "агента" явно противоречит практике работы английских спецслужб". "Масштабы дезинформации по "делу Скрипалей" со стороны британцев давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень "фэйковых" вбросов не достоин комментариев", - заявила представитель МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ШПИОНАЖ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]