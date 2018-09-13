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Дальнее зарубежье 13.09.2018 22:20

В Вашингтоне следят за компанией "Сухого" как за возможным объектом для санкционного давления - представитель Минфина США

США рассматривают российскую компанию "Сухой" в качестве объекта для санкционного давления, заявил в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник главы Минфина Маршалл Биллингсли.

"Мы наблюдаем за "Сухим". Конечно, мы очень обеспокоены тем, что, к примеру, его самолеты могут быть использованы для атак на невинных людей в Сирии. Если это случится, то это неприемлемо", - сказал он, отвечая на вопрос конгрессмена относительно возможности введения санкций против структур российской оборонной промышленности, и, в частности, "Сухого" .

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, "СУХОЙ"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]