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СНГ 13.09.2018 22:48

Кличко не намерен участвовать в украинской президентской гонке-2019

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии у него планов участвовать в намеченных на 2019 год выборах президента Украины, сославшись на обязательства перед жителями украинской столицы.

"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал В.Кличко журналистам в кулуарах 15 форума YES, организованного фондом Пинчука.

Он подчеркнул, что дал обещание киевлянам, что они смогут гордиться своим городом, и намерен добиться его исполнения.

В то же время В.Кличко заявил, что не исключает, что после выполнения этой задачи в Киеве готов будет предложить "сделать это в каждом городе".

Отвечая на вопрос о возможной поддержке президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, мэр украинской столицы сказал, что пока не слышал от него заявления о намерении баллотироваться в президенты.

"Если будет заявление - я смогу высказать свою точку зрения", - сказал В.Кличко.

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Тэги: УКРАИНА, КЛИЧКО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]