Кличко не намерен участвовать в украинской президентской гонке-2019

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии у него планов участвовать в намеченных на 2019 год выборах президента Украины, сославшись на обязательства перед жителями украинской столицы.
"Будет нечестным скакать с одной должности на другую", - сказал В.Кличко журналистам в кулуарах 15 форума YES, организованного фондом Пинчука.
Он подчеркнул, что дал обещание киевлянам, что они смогут гордиться своим городом, и намерен добиться его исполнения.
В то же время В.Кличко заявил, что не исключает, что после выполнения этой задачи в Киеве готов будет предложить "сделать это в каждом городе".
Отвечая на вопрос о возможной поддержке президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах, мэр украинской столицы сказал, что пока не слышал от него заявления о намерении баллотироваться в президенты.
"Если будет заявление - я смогу высказать свою точку зрения", - сказал В.Кличко.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан проведет военные учения с отработкой уничтожения армянских военных в Карабахе
Суд ЕС отклонил иски банков и компаний РФ, включая "Роснефть", о необоснованности санкций
АБР завершит в I полугодии 2019г подготовку новой стратегии по Азербайджану до 2024г
Азербайджан и Россия с 2019г будут обмениваться налоговой информацией
Нефть дорожает после падения днем ранее, цена Brent - $78,36 за баррель
Азеригаз в январе-августе зарегистрировал более 55 тыс. новых абонентов среди населения
Минздрав отбирает подрядчика для продолжения строительства районной центральной больницы в Хырдалане
Компания SpaceX объявила о подписании первого соглашения о полете туриста вокруг Луны
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Nar предлагает ежедневный интернет-пакет за 10 гяпик
Компания Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях
Азербайджанская делегация приняла участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия-2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»