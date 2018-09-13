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Дальнее зарубежье 13.09.2018 23:05

Цукерберг: Facebook лучше подготовлен к борьбе с вмешательством в выборы, чем два года назад

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг в четверг заявил, что созданная им социальная сеть более приспособлена для противодействия возможному вмешательству в выборы и информационным атакам, чем во время президентских выборов в США в 2016 году.

"В 2016 году наши системы безопасности были направлены против традиционных кибератак, таких как фишинг, хакерская деятельность и вредоносные программы. Мы выявили эти угрозы и уведомили правительство, а также всех, кто пострадал. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа за счет сети подставных аккаунтов, распространяющих раздор и дезинформацию", - написал М.Цукерберг в своем блоге.

Представители властей США обвиняют Россию в умышленном вмешательстве в американские выборы 2016 года за счет распространения дезинформации и фейковых новостей в социальных сетях. Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ведет расследование о возможной причастности России к итогам выборов и возможном сговоре победившего на выборах президента Дональда Трампа с Москвой.

Представители Facebook, в том числе сам М.Цукерберг неоднократно давали показания перед конгрессменами о том, почему механизмы социальной сети могут использоваться для вмешательства во внутренние дела страны.

6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет полностью переизбран состав Палаты представителей Конгресса США, а также будут избраны 25 из 100 американских сенаторов. Тогда же пройдут выборы губернаторов в 39 штатах.

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Тэги: США, FACEBOOK, ЦУКЕРБЕРГ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]