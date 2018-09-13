Цукерберг: Facebook лучше подготовлен к борьбе с вмешательством в выборы, чем два года назад

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг в четверг заявил, что созданная им социальная сеть более приспособлена для противодействия возможному вмешательству в выборы и информационным атакам, чем во время президентских выборов в США в 2016 году.
"В 2016 году наши системы безопасности были направлены против традиционных кибератак, таких как фишинг, хакерская деятельность и вредоносные программы. Мы выявили эти угрозы и уведомили правительство, а также всех, кто пострадал. Чего мы не учли, так это скоординированных действий из-за рубежа за счет сети подставных аккаунтов, распространяющих раздор и дезинформацию", - написал М.Цукерберг в своем блоге.
Представители властей США обвиняют Россию в умышленном вмешательстве в американские выборы 2016 года за счет распространения дезинформации и фейковых новостей в социальных сетях. Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ведет расследование о возможной причастности России к итогам выборов и возможном сговоре победившего на выборах президента Дональда Трампа с Москвой.
Представители Facebook, в том числе сам М.Цукерберг неоднократно давали показания перед конгрессменами о том, почему механизмы социальной сети могут использоваться для вмешательства во внутренние дела страны.
6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет полностью переизбран состав Палаты представителей Конгресса США, а также будут избраны 25 из 100 американских сенаторов. Тогда же пройдут выборы губернаторов в 39 штатах.
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