Глава МВД Италии не верит в предполагаемое вмешательство России в выборы в США и Европе

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не считает правдивыми сообщения о вероятном вмешательстве России в выборы в США и европейских странах, сообщает в четверг американский журнал "Тайм".
"Нет, со стороны России не было вмешательства в выборы", - сказал итальянский министр в интервью "Тайм".
"Они (американские власти - ИФ) везде ищут следы русских хакеров, а итальянцы, напротив, думают своей головой. Я не знаю, действительно ли Россия сделала подобное в Америке или во Франции, но, на мой взгляд, истории о российском вмешательстве в выборы нелепы", - считает М.Сальвини.
Помимо этого, итальянский министр напомнил о том, что по-прежнему предпочитает ведение с Россией диалога вместо метода экономических санкций.
"Я всегда говорил, что санкции не используются для тех целей, ради которых они были введены. Экономика Италии тяжело переживает санкции, и они также тяжелы для Европы и для России. Я предпочитаю диалог, а не ограничительные меры", - сказал М.Сальвини.
М.Сальвини также предостерег общественность от "фейковых новостей", которые, по его словам, "распространяются официальным итальянским телевидением 24 часа в сутки и за которые платят итальянские налогоплательщики".
Представители американских властей обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, на которых одержал победу Дональд Трамп. Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ведет расследования о возможном сговоре Д.Трампа во время его предвыборной кампании, однако никаких доказательств о сговоре или влиянии России на итоги выборов пока выявлено не было.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан проведет военные учения с отработкой уничтожения армянских военных в Карабахе
Суд ЕС отклонил иски банков и компаний РФ, включая "Роснефть", о необоснованности санкций
АБР завершит в I полугодии 2019г подготовку новой стратегии по Азербайджану до 2024г
Азербайджан и Россия с 2019г будут обмениваться налоговой информацией
Нефть дорожает после падения днем ранее, цена Brent - $78,36 за баррель
Азеригаз в январе-августе зарегистрировал более 55 тыс. новых абонентов среди населения
Минздрав отбирает подрядчика для продолжения строительства районной центральной больницы в Хырдалане
Компания SpaceX объявила о подписании первого соглашения о полете туриста вокруг Луны
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Nar предлагает ежедневный интернет-пакет за 10 гяпик
Компания Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях
Азербайджанская делегация приняла участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия-2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»