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Регион 13.09.2018 23:47

Иранские экспортеры стали и нефтехимии должны возвращать валюту в страну за 60 дней - ЦБ страны

Правительство Ирана объявило о новом правиле, которое затрагивает экспорт стали и нефтехимической продукции и вступает в силу немедленно, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на директиву ЦБ страны.

В соответствии с ней, экспортеры стали (включая полуфабрикаты, готовую продукцию и изделия дальнейшего передела) и нефтехимических материалов должны вернуть в страну всю иностранную валюту, полученную от продаж за рубежом, в течение 60 дней с даты поставки.

Один из трейдеров на рынке черных металлов в Тегеране сказал агентству, что, учитывая ограничения США, введенные в отношении торговли сталью и банковских операций в Иране, новое регулирование сделает экспорт еще более сложным, но это вряд ли приведет к значительному сокращению его объемов.

"Иранские заводы не могут изменить графики экспорта, поскольку, по сути, общий объем производства стали в стране намного больше, чем внутреннее потребление, и часть его - около 30% - должна быть экспортирована в любом случае", - сказал эксперт.

Основные стальные предприятия Ирана, за исключением небольших частных предприятий, за четыре месяца текущего года по иранскому календарю (21 марта - 21 июля) экспортировали 2,62 млн тонн готовой продукции и полуфабрикатов, что на 13% превышает объем за сопоставимый период годом ранее, свидетельствуют данные Иранской организации развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO). В рамках плана развития сталелитейной отрасли страны ожидается, что к 2025 году Иран будет поставлять за рубеж 15-20 млн тонн стали ежегодно.

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Тэги: ИРАН, СТАЛЬ, НЕФТЕХИМИЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]