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Происшествия 14.09.2018 08:51

В американском штате Массачусетс из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах - СМИ

Один человек погиб, не менее 10 пострадали в результате взрывов и вызванных ими пожаров в домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ранее поступала информация о четырех пострадавших.

Погибший - 18-летний юноша. На его машину рухнула труба дымохода после взрыва в доме.

Взрывы были вызваны утечкой газа в 39 домах, все они были подключены к сети компании Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах в связи с повышением давления в трубопроводах.

Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.

Электрические компании в трех городах отключили подачу электроэнергии из опасений новых возгораний из-за утечки газа. В пятницу отменены занятия в школах, часть из которых используется в качестве убежищ для людей, лишившихся жилья.

На публикуемых АП фотографиях показаны улицы, которые заволокло плотным дымом, вереницы пожарных машин, горящие и разрушенные дома.

По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.

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Тэги: ГАЗ, УТЕЧКА, ВЗРЫВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]