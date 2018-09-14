Азербайджан проведет военные учения с отработкой уничтожения армянских военных в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана проведут 17-22 сентября широкомасштабные операционно-тактические учения, сообщает Минобороны.
"К широкомасштабным операционно-тактическим учениям 17-22 сентября будут привлечены свыше 20 тыс. личного состава, свыше 20 танков и другой тяжелой техники, более 120 артиллерийских и ракетных установок, до 10 бомбардировщиков, до 20 единиц военной авиации", - отмечается в сообщении.
В рамках учений будут отработаны прорыв посредством танков эшелонированной обороны противника, уничтожение военных группировок Армении на территории Нагорного Карабаха и на передовой линии фронта, уничтожение стратегических и военных объектов противника в глубоком тылу и освобождение, таким образом, оккупированных территорий.
"В учениях будут использованы самые новейшие вооружения, купленные Азербайджаном за последние годы", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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