Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 сентября ЦБА установил на уровне 1,9883 маната/1EUR (13 сентября - 1,9762 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 сентября установил 0,0248 манат/1RUB (13 сентября - 0,0247 манат/1RUB).
А.Азизов
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