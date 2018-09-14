Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 сентября ЦБА установил на уровне 1,9883 маната/1EUR (13 сентября - 1,9762 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 сентября установил 0,0248 манат/1RUB (13 сентября - 0,0247 манат/1RUB).

А.Азизов