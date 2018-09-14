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Регион 14.09.2018 09:53

Соглашение о методике установления прямых исходных линий на Каспии позволит отсчитывать зону суверенитета и рыболовную зону – МИД РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков заявил, что прикаспийские страны будут регулярно проводить встречи на уровне министров иностранных дел, транспорта, экономики.

"На Каспии сложилось несколько механизмов сотрудничества, работа в рамках которых будет продолжена и после подписания конвенции. Я, в частности, говорю о саммитах, которые стали неотъемлемым форматом взаимодействия лидеров прибрежных стран. Согласно достигнутым соглашениям, регулярными станут встречи министров иностранных дел, транспорта, экономики, представителей администраций каспийских портов", - сказал И.Братчиков в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, под эгидой внешнеполитических ведомств пяти стран будет создана рабочая группа высокого уровня, которая должна провести свое первое заседание уже в ноябре (в Баку - ИФ). "Ее первоочередной задачей будет разработка соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, от которых будет отсчитываться зона суверенитета и рыболовная зона", - отметил он.

И.Братчиков подчеркнул, что закрепленные в конвенции (о правовом статусе Каспия – ИФ) договоренности — "это не результат выламывания или выкручивания рук кого бы то ни было". "Переговоры проходили в абсолютно равноправной и взаимоуважительной атмосфере. Да, каждая страна имела свои собственные представления о том, как должна выглядеть эта конвенция, но в итоге мы пришли к общему знаменателю. Никто не проиграл, все в выигрыше", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: КАСПИЙ, РАБГРУППА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]