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Дальнее зарубежье 14.09.2018 10:11

Глава британского МИД назвал интервью назначенных Лондоном подозреваемых по делу Скрипалей телевизионным шоу

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в отравлении Скрипалей в Солсбери, является "фейковым телевизионным шоу".

"Настало время прекратить фейковые телевизионные шоу. Мир уже узнал, что за этим (отравлением - ИФ) стоит Россия", - прокомментировал в твиттере дипломат интервью россиян, которые сообщили, что были в Солсбери с туристической целью.

А.Петров и Р.Боширов полностью отвергли обвинения в причастности к инциденту в Солсбери, а также то, что они являются сотрудниками ГРУ, как это утверждают британские власти.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ИНТЕРВЬЮ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]