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Дальнее зарубежье 14.09.2018 12:15

Мощный тайфун "Мангхут" приближается к северо-восточной части Филиппин

Образовавшийся в Тихом океане тайфун "Мангхут" направляется в сторону северо-восточной части Филиппин, представляя потенциальную опасность для более 4 млн человек, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Отмечается, что тайфун немного изменил направление движения. Изначально ожидалось, что в ночь на субботу он обрушится на провинцию Кагаян на северо-востоке острова Лусон, однако теперь он угрожает, главным образом, расположенной южнее провинции Исабела.

Между тем, по словам главы филиппинской метеорологической службы Криса Переза, тайфун продолжает представлять опасность для всей северо-восточной части Филиппин из-за большой мощности.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, "Мангхут" затем может обрушиться на юго-восток Китая. В трех китайских провинциях - Гуандон, Гуанси, Хайнань - уже начали подготовку к приближающемуся тайфуну, местные власти организуют убежища, в которых жители смогут укрыться в случае удара стихии.

В настоящий момент эпицентр тайфуна располагается в 400 км от Филиппин в Тихом океане. Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия достигает 255 км/ч.

Ранее сообщалось, что, согласно данным государственной метеорологической службе Филиппин, "Мангхут" станет самым сильным тайфуном в этом году.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ПРИБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]