Образовавшийся в Тихом океане тайфун "Мангхут" направляется в сторону северо-восточной части Филиппин, представляя потенциальную опасность для более 4 млн человек, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Отмечается, что тайфун немного изменил направление движения. Изначально ожидалось, что в ночь на субботу он обрушится на провинцию Кагаян на северо-востоке острова Лусон, однако теперь он угрожает, главным образом, расположенной южнее провинции Исабела.

Между тем, по словам главы филиппинской метеорологической службы Криса Переза, тайфун продолжает представлять опасность для всей северо-восточной части Филиппин из-за большой мощности.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, "Мангхут" затем может обрушиться на юго-восток Китая. В трех китайских провинциях - Гуандон, Гуанси, Хайнань - уже начали подготовку к приближающемуся тайфуну, местные власти организуют убежища, в которых жители смогут укрыться в случае удара стихии.

В настоящий момент эпицентр тайфуна располагается в 400 км от Филиппин в Тихом океане. Максимальная скорость порывов ветра в радиусе действия стихийного бедствия достигает 255 км/ч.

Ранее сообщалось, что, согласно данным государственной метеорологической службе Филиппин, "Мангхут" станет самым сильным тайфуном в этом году.