Кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии может вырасти до 700 млн евро к концу года

Евразийский банк реконструкции и развития планирует до конца 2018 года нарастить кредитный портфель в Белоруссии до уровня не менее 700 млн евро, заявил глава представительства ЕБРР в республике Александр Пивоварский.

"На конец года наш портфель в Беларуси вырастет не менее чем на 200 млн евро и составит около 650-700 млн евро", - сказал А.Пивоварский журналистам в пятницу в Минске.

По его словам, с начала года банк подписал в Белоруссии 16 сделок на 270 млн евро. До конца года ожидается заключение ряда других сделок, отметил банкир.

Как сообщалось, делегация Совета директоров ЕБРР работает в Минске с 11 сентября. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.

Белоруссия является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии превышает 510 млн евро.

ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Белоруссией, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.