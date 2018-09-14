Кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии может вырасти до 700 млн евро к концу года

Евразийский банк реконструкции и развития планирует до конца 2018 года нарастить кредитный портфель в Белоруссии до уровня не менее 700 млн евро, заявил глава представительства ЕБРР в республике Александр Пивоварский.
"На конец года наш портфель в Беларуси вырастет не менее чем на 200 млн евро и составит около 650-700 млн евро", - сказал А.Пивоварский журналистам в пятницу в Минске.
По его словам, с начала года банк подписал в Белоруссии 16 сделок на 270 млн евро. До конца года ожидается заключение ряда других сделок, отметил банкир.
Как сообщалось, делегация Совета директоров ЕБРР работает в Минске с 11 сентября. Это первый визит Совета в страну после принятия новой страновой стратегии Банка в 2016 году.
Белоруссия является членом ЕБРР с 1992 года. Общий объем финансовых ресурсов, которые предоставил ЕБРР за это время, превысил 2 млрд евро. Текущий кредитный портфель ЕБРР в Белоруссии превышает 510 млн евро.
ЕБРР в 2016 году расширил рамки сотрудничества с Белоруссией, включив в сферу кредитных отношений госсектор и муниципальные организации. Также ЕБРР ведет активную консультативную работу по подготовке к приватизации ряда белорусских предприятий и банков.
Путин примет участие в работе российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку - Умаханов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан проведет военные учения с отработкой уничтожения армянских военных в Карабахе
Президент Алиев обсудил с руководством TOTAL совместные проекты в нефтегазовой сфере
В Баку появится постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка
Государственная аграрная компания в октябре откроет первый магазин в Баку
Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане
Несколько туристов пострадали в результате обрушения скалы на пляж в Греции
Центр профессионального образования будет введен в строй в Азербайджане в 2019-2020 учебном году
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»