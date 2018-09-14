Пашинян заявил о намерении превратить Армению из аграрной в страну высоких технологий

Революция в Армении не будет иметь смысла, если не будет развиваться экономика, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на встрече с представителями деловых кругов Франции.
"В Армении произошла бархатная революция, но эта революция не будет иметь смысла, если мы не сможем достичь революции в экономической сфере", - сказал Н.Пашинян, выступая в организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) в Париже.
Глава армянского правительства добавил, что предприниматели в Армении "освобождены от коррупционной системы", сообщает корреспондент "Интерфакса".
"У нас одна договоренность - предприниматели и инвесторы должны работать в рамках закона. Мы всем будем оказывать содействие, чтобы они смогли создавать больше рабочих мест и платить больше налогов. Мы хотим превратить Армению из аграрной страны в страну высоких технологий. Это не пустая амбиция, поскольку для этого в Армении есть огромный человеческий ресурс, и созданы все предпосылки", - отметил Н.Пашинян.
"Мы приглашаем инвесторов принять участие во взлете Армении", - сказал премьер-министр республики.
Вместе с тем Н.Пашинян заявил, что в Армении бизнесмен не должен заниматься политикой, а политик, в свою очередь, бизнесом.
"Правительство Армении может обеспечить эти условия за короткий период, поскольку оно полностью поддерживается армянским народом. Мы не обменяем это доверие ни с какой суммой или материальной ценностью - в мире не так много денег и золота, которое эквивалентно ценностям, созданных в результате нашей революции", - сказал Н.Пашиан.
"Ситуация в Армении - отличная возможность для всех, и я уверен, что эта возможность не будет девальвирована и не будет проглочена. Я приглашаю вас к великому диалогу для великого будущего", - добавил премьер-министр Армении.
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