Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 31° 17 Сен 20° 27°

Регион 14.09.2018 12:16

Пашинян заявил о намерении превратить Армению из аграрной в страну высоких технологий

Революция в Армении не будет иметь смысла, если не будет развиваться экономика, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на встрече с представителями деловых кругов Франции.

"В Армении произошла бархатная революция, но эта революция не будет иметь смысла, если мы не сможем достичь революции в экономической сфере", - сказал Н.Пашинян, выступая в организации "Движение предприятий Франции" (MEDEF) в Париже.

Глава армянского правительства добавил, что предприниматели в Армении "освобождены от коррупционной системы", сообщает корреспондент "Интерфакса".

"У нас одна договоренность - предприниматели и инвесторы должны работать в рамках закона. Мы всем будем оказывать содействие, чтобы они смогли создавать больше рабочих мест и платить больше налогов. Мы хотим превратить Армению из аграрной страны в страну высоких технологий. Это не пустая амбиция, поскольку для этого в Армении есть огромный человеческий ресурс, и созданы все предпосылки", - отметил Н.Пашинян.

"Мы приглашаем инвесторов принять участие во взлете Армении", - сказал премьер-министр республики.

Вместе с тем Н.Пашинян заявил, что в Армении бизнесмен не должен заниматься политикой, а политик, в свою очередь, бизнесом.

"Правительство Армении может обеспечить эти условия за короткий период, поскольку оно полностью поддерживается армянским народом. Мы не обменяем это доверие ни с какой суммой или материальной ценностью - в мире не так много денег и золота, которое эквивалентно ценностям, созданных в результате нашей революции", - сказал Н.Пашиан.

"Ситуация в Армении - отличная возможность для всех, и я уверен, что эта возможность не будет девальвирована и не будет проглочена. Я приглашаю вас к великому диалогу для великого будущего", - добавил премьер-министр Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Пашинян на встрече с армянской общиной во Франции заявил о народовластии в Армении Премьер Армении Пашинян заявил, что цель следствия - арестовать всех, кто причастен к делу о волнениях в марте 2008 года Экс-президент Армении Кочарян назвал премьера Пашиняна диктатором Пашинян считает, что пост генсека ОДКБ останется за Арменией Пашинян в конце сентябре примет участие в Генассамблее ООН - МИД Пашиняну привиделся заговор

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]