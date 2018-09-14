Законодатели США достигли соглашения о госфинансировании до конца выборов

Американские законодатели достигли в четверг соглашения, которое позволит правительству получать финансирование и продолжать работу до окончания промежуточных выборов, сообщает The Wall Street Journal.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет законопроектов (377 голосов за и 20 - против) на следующий день после его одобрения в Сенате. Ранее на этой неделе переговорщики из обеих палат и от обеих партий пришли к договоренности по трем статьям расходов, включая министерство энергетики и управление по делам ветеранов.
Таким образом, в этом году, видимо, удастся избежать драмы последнего десятилетия под названием "шатдаун" - временное прекращение работы правительства и госучреждений из-за отсутствия финансирования, отмечается в статье.
"Это означает возврат к нашей основной обязанности здесь: принимать законы о бюджетных ассигнованиях, - заявил спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан. - Впервые с 2007 года Палата представителей и Сенат отправят согласованные расходы на стол президенту своевременно".
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду говорила о том, что президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет подписания этого законопроекта". Ранее он обещал отложить свою борьбу за увеличение финансирования строительства стены на границе с Мексикой до завершения промежуточных выборов.
Второй пакет законопроектов о госфинансировании Конгресс планирует принять позднее в этом месяце.
В США 6 ноября 2018 года пройдут так называемые промежуточные выборы, на которых будет переизбран весь состав Палаты представителей, а также 25 из 100 американских сенаторов. Тогда же пройдут выборы губернаторов в 39 штатах.
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