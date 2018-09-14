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СНГ 14.09.2018 13:31

Евросоюз может быть совершенным и завершенным только с Украиной - Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко убежден, что исторический проект Европейского Союза может считаться завершенным только с Украиной, так как украинская граница - это граница современной европейской цивилизации.

"Украина - это огромный потенциал человеческой силы, это огромный потенциал человеческой веры, и мы это не единожды демонстрировали. Украина - еврооптимистическая страна, с уникальной верой в Европу. И касательно Евросоюза, хочу подчеркнуть, что совершенным и завершенным этот грандиозный исторический проект может стать только с Украиной. Почему? Потому что никакой не Урал, а наша северо-восточная граница является границей современной европейской цивилизации", - сказал он в пятницу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

Президент также отметил, что Украина двигается в сторону интеграции в НАТО и делает это "не с пустыми руками".

"Три года мы благодарим за мировую солидарность, но мы самостоятельно защищали каждый клочок украинской земли. Мы де-факто предлагаем этому оборонному блоку одну из самых сильных армий на континенте. И главное - у нас есть уникальный опыт, как защищаться", -подчеркнул П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ГРАНИЦЫ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]