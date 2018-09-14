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СНГ 14.09.2018 13:48

В Белоруссии не планируют дальнейшее увеличение пенсионного возраста

Правительство Белоруссии не рассматривает вопрос о дальнейшем повышении пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин во время рабочей поездки в Гомельскую область.

"С каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста", - цитирует А.Турчина пресс-служба правительства.

Указом президента Белоруссии с 1 января 2017 года предусмотрено ежегодное поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет у мужчин и 58 лет - у женщин. Соразмерно общегражданскому будет и постепенное повышение предельного возраста нахождения на военной службе военнослужащих.

"Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране", - добавил А.Турчин.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПЕНСИИ, ВОЗРАСТ, УВЕЛИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]