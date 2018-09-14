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Бизнес и законодательство 14.09.2018 12:21

Азербайджан в январе-августе увеличил импорт фармацевтической продукции на 32%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-августе 2018 года составил на сумму $178 млн 988,82 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-августе 2018 года в Азербайджан импортировано 9 тыс. 426,21 тонн фармацевтической продукции на $178 млн 988,82 тыс.», - отметили в ГТК.

В январе-августе 2017 года в страну было импортировано 7 тыс. 153,93 тонн фармацевтической продукции на $123 млн 431,53.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за 8 месяцев текущего года увеличился в количественном выражении на 31,7%, в стоимостном – на 45%.

В 2017 году в Азербайджан было импортировано 15,65 тыс. тонн фармацевтической продукции на $249 млн 15,83 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]