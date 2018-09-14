Президент Молдавии предлагает объявить вне закона гей-парады

Президент Молдавии Игорь Додон призвал запретить в республике марши сексуальных меньшинств.
"Мы должны защищать и твердо отстаивать наши традиционные семейные ценности. Считаю необходимым с самого раннего возраста прививать детям любовь и привычку к здоровому образу жизни. В этой связи мы внедряем комплексную общенациональную программу по строительству и развитию объектов для бесплатного массового спорта. Потому что для нашей страны каждая молодая семья, каждый родившийся ребенок - это богатство, которое нужно оберегать, о приумножении которого нужно заботиться", - сказал глава государства, выступая на открытии Всемирного конгресса семей в пятницу в Кишиневе.
И.Додон выразил сожаление, что "не все разделяют эту точку зрения".
"Хочу отдельно остановиться на пропаганде явлений, оскорбляющих наши ценности и общественную мораль. Я убеждён: такой пропаганде не должно быть места в нашем обществе. Проведение фестивалей и других мероприятий, способствующих распространению аморальных принципов, должно быть решительно осуждено, вплоть до объявления их вне закона", - подчеркнул И.Додон.
В этой связи он заявил о готовности "оказывать поддержку всем организациям и объединениям родителей, созданным для защиты детей от негативного влияния".
Президент Молдавии подчеркнул, что "Всемирный Конгресс Семей 2018 является самым значимым событием в стране за последние годы".
В мероприятии, которое проводится в 12-й раз, принимают участие около 2000 делегатов более чем из 40 стран мира, в том числе президент Всемирного Конгресса семьи Брайан Браун (Brian Brown).
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