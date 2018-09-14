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СНГ 14.09.2018 14:32

Порошенко отвергает политическую автономию и федерализацию на Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина является унитарным государством, а местные выборы в Донбассе могут пройти только после создания там надлежащих условий безопасности.

"Мы никогда не говорили о политической автономии, о федерализации, как это хотят преподнести. Украина является унитарным государством, и никогда не примет внешнее давление с целью изменить структуру нашей страны. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

П.Порошенко также заявил, что после реализации минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Украина обязуется провести честные свободные выборы, чтобы "местные громады могли выбрать, как жить, на каком языке разговаривать, но, конечно, в координации с центральными органами власти".

"И мы готовы запустить местные выборы сразу после того, как будут выполнены все условия и требования безопасности. Мы четыре года этого ждем со стороны России, хотя бы малейшего шага. Вместо этого мы слышим разговоры о незаконных фейковых выборах на оккупированных территориях", - отметил президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]