Порошенко отвергает политическую автономию и федерализацию на Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина является унитарным государством, а местные выборы в Донбассе могут пройти только после создания там надлежащих условий безопасности.
"Мы никогда не говорили о политической автономии, о федерализации, как это хотят преподнести. Украина является унитарным государством, и никогда не примет внешнее давление с целью изменить структуру нашей страны. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.
П.Порошенко также заявил, что после реализации минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Украина обязуется провести честные свободные выборы, чтобы "местные громады могли выбрать, как жить, на каком языке разговаривать, но, конечно, в координации с центральными органами власти".
"И мы готовы запустить местные выборы сразу после того, как будут выполнены все условия и требования безопасности. Мы четыре года этого ждем со стороны России, хотя бы малейшего шага. Вместо этого мы слышим разговоры о незаконных фейковых выборах на оккупированных территориях", - отметил президент Украины.
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