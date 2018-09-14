Государственная аграрная компания в октябре откроет первый магазин в Баку

В Азербайджане создана ООО "Государственная аграрная торговая компания", первый магазин общество откроет в Баку в октябре.

"Азербайджанская государственная аграрная торговая компания намерена расширять поддержку азербайджанских фермеров. Основной целью ее создания является способствовать повышению производства и улучшению социального благосостояния фермеров", - сказал директор компании Лейла Мамедова на презентации в пятницу.

Компания действует при Минсельхозе Азербайджана.

По ее словам, компания также ведет работы по поиску покупателей на азербайджанскую продукцию за рубежом.

"С июня 2018 года компания осуществила продажу 110 видов продукции", - добавила она.

Она добавила, что в октябре в Баку откроется первый магазин общества.

Б.Рустамбеков