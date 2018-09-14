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Наука и образование 14.09.2018 12:28

Центр профессионального образования будет введен в строй в Азербайджане в 2019-2020 учебном году

Центр профессионального образования (ЦПО) в Азербайджане будет сдан в эксплуатацию в 2019-2020 учебном году, отмечает министр образования Джейхун Байрамов.

«Закладка фундамента ЦПО состоялась 26 января текущего года, его открытие запланировано на 2019-2020гг учебный год», - отметил Дж.Байрамов в статье, опубликованной в официальной печати.

Министр подчеркнул, что ЦПО создается на базе Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям на основе стандартов образования Южной Кореи.

Он отметил, что с целью укрепления материально-технической базы профессиональных учебных заведений в Азербайджан из Китая завезены 168 симуляторов и учебных пособий по 70 наименованиям.

Дж.Байрамов подчеркнул, что симуляторы и пособия будут "установлены в профессиональных учебных заведениях города Баку и Гянджа".

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРОФОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕНТР, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]