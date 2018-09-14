Путин и Эрдоган 17 сентября обсудят Сирию - глава МИД Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудят Сирию, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Президент Турции Эрдоган обсудит Сирию с российским коллегой в понедельник", - сообщает англоязычная версия агентства "Анадолу" со ссылкой на М.Чавушоглу.

Часть турецких СМИ сообщает, что президенты обсудят Сирию, не уточняя будет ли это телефонный разговор или же встреча. Однако русскоязычная версия агентства "Анадолу" сообщает, что речь идет именно о встрече президентов. Агентство не указывает, где может пройти такая встреча.