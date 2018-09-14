Южная Корея заранее направит группу в Пхеньяне для подготовки встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

Сеул направит передовую группу для подготовки в Пхеньяне сентябрьского саммита двух Корей, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Ожидается, что южнокорейцы отправятся в КНДР 16 сентября. Сама встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина запланирована на 18-20 сентября.

Стороны уже согласовали средства передвижения в ходе переговоров сторон на рабочем уровне, проведенных в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом. По данным представителя южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин и его делегация полетят напрямую из Сеула в Пхеньян через границу между Югом и Севером полуострова.

Это станет третьей встречей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в этом году. Ранее лидеры проводили переговоры 27 апреля и 26 мая.