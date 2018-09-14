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Дальнее зарубежье 14.09.2018 15:00

Южная Корея заранее направит группу в Пхеньяне для подготовки встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

Сеул направит передовую группу для подготовки в Пхеньяне сентябрьского саммита двух Корей, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Ожидается, что южнокорейцы отправятся в КНДР 16 сентября. Сама встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина запланирована на 18-20 сентября.

Стороны уже согласовали средства передвижения в ходе переговоров сторон на рабочем уровне, проведенных в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом. По данным представителя южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин и его делегация полетят напрямую из Сеула в Пхеньян через границу между Югом и Севером полуострова.

Это станет третьей встречей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в этом году. Ранее лидеры проводили переговоры 27 апреля и 26 мая.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САММИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]