Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе на встрече в Сочи 17 сентября - СМИ

Президент Росси Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщила в пятницу турецкая газета "Дейли сабах".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе", - пишет издание.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу сообщили, что президенты России и Турции обсудят Сирию. При этом СМИ не указывали, идет ли речь о телефонных переговорах или о личной встрече.

В то же время русскоязычная версия агентства "Анадолу" указала, что речь идет именно о встрече. "Очередная встреча президентов Турции и России состоится в понедельник, 17 сентября", - сообщило агентство.

Предыдущая встреча В.Путина с Р.Т.Эрдоганом состоялась 7 сентября на полях трехстороннего саммита Россия-Иран-Турция в Тегеране. Ее главной темой также была Сирия.