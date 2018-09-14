Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 31° 17 Сен 20° 27°

Регион 14.09.2018 13:20

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе на встрече в Сочи 17 сентября - СМИ

Президент Росси Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в понедельник в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, сообщила в пятницу турецкая газета "Дейли сабах".

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе", - пишет издание.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу сообщили, что президенты России и Турции обсудят Сирию. При этом СМИ не указывали, идет ли речь о телефонных переговорах или о личной встрече.

В то же время русскоязычная версия агентства "Анадолу" указала, что речь идет именно о встрече. "Очередная встреча президентов Турции и России состоится в понедельник, 17 сентября", - сообщило агентство.

Предыдущая встреча В.Путина с Р.Т.Эрдоганом состоялась 7 сентября на полях трехстороннего саммита Россия-Иран-Турция в Тегеране. Ее главной темой также была Сирия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Путин и Эрдоган 17 сентября обсудят Сирию - глава МИД Турции Турция получит все С-400 в 2019 году - вице-премьер Борисов Турция заменила посла в РФ Эрдоган не исключает новой встречи с Путиным после визита в ФРГ, запланированного на конец сентября Лидеры РФ, Ирана, Турции обсудят на саммите обстановку в Сирии, в частности в Идлибе - Ушаков Саммит РФ-Иран-Турция пройдет в Тегеране - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]