Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана планирует в ноябре 2018 года завершить процесс создания интернет портала «E-sosial», говорится в сообщении ведомства.

«Работы по созданию портала «E-sosial» ведутся в соответствии с указом президента Азербайджана от 5 сентября 2018 года и должны завершиться в течение двух месяцев. Минтруда обеспечит полное завершение работ над порталом в ноябре», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, портал создается для более широкого внедрения электронных услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты и соцобеспечения. Это даст возможность предоставлять госуслуги в сфере в сфере труда, занятости, соцзащиты и соцобеспечения в электронной форме с единой платформы. При этом, все услуги министерства будут предлагаться в автоматизированной форме.

«Портал будет обладать широкими функциональными возможностями, и в то же время, обеспечит оказание соответствующих услуг в систематизированной форме и в координации друг с другом», – указывается в сообщении.

По информации Минтруда, «E-sosial» также станет важным инструментом электронной инфраструктуры в будущей деятельности центров занятости DOST.

Н.Аббасова