Минтруда к декабрю завершит создание портала E-sosial в Азербайджане

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана планирует в ноябре 2018 года завершить процесс создания интернет портала «E-sosial», говорится в сообщении ведомства.
«Работы по созданию портала «E-sosial» ведутся в соответствии с указом президента Азербайджана от 5 сентября 2018 года и должны завершиться в течение двух месяцев. Минтруда обеспечит полное завершение работ над порталом в ноябре», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, портал создается для более широкого внедрения электронных услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты и соцобеспечения. Это даст возможность предоставлять госуслуги в сфере в сфере труда, занятости, соцзащиты и соцобеспечения в электронной форме с единой платформы. При этом, все услуги министерства будут предлагаться в автоматизированной форме.
«Портал будет обладать широкими функциональными возможностями, и в то же время, обеспечит оказание соответствующих услуг в систематизированной форме и в координации друг с другом», – указывается в сообщении.
По информации Минтруда, «E-sosial» также станет важным инструментом электронной инфраструктуры в будущей деятельности центров занятости DOST.
Н.Аббасова
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