Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9883 RUR   0.0248 GBR   2.2302 TRY   0.2773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.59 Brent   78.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 18° 29° 16 Сен 21° 31° 17 Сен 20° 27°

АПК 14.09.2018 14:12

В Баку появится постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка

ООО "Азербайджанская государственная аграрная торговая компания" планирует создать для фермеров новые каналы реализации продукции, сообщила директор компании Лейла Мамедова журналистам в пятницу.

«В октябре в Баку будет открыт первый наш магазин, где будет представлена продукция местных фермеров. До конца текущего года планируется открытие еще нескольких магазинов в Баку и пригородах», - сказала Л.Мамедова.

По его словам, в Баку планируется открытие постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарки. «Отличительной чертой этой ярмарки то, что она будет иметь постоянную дислокацию, а также тематические распродажи», - отметила она.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФЕРМЕРЫ, ЯРМАРКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]