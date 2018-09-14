В Баку появится постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка

ООО "Азербайджанская государственная аграрная торговая компания" планирует создать для фермеров новые каналы реализации продукции, сообщила директор компании Лейла Мамедова журналистам в пятницу.

«В октябре в Баку будет открыт первый наш магазин, где будет представлена продукция местных фермеров. До конца текущего года планируется открытие еще нескольких магазинов в Баку и пригородах», - сказала Л.Мамедова.

По его словам, в Баку планируется открытие постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарки. «Отличительной чертой этой ярмарки то, что она будет иметь постоянную дислокацию, а также тематические распродажи», - отметила она.

Б.Рустамбеков