В Баку появится постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка

ООО "Азербайджанская государственная аграрная торговая компания" планирует создать для фермеров новые каналы реализации продукции, сообщила директор компании Лейла Мамедова журналистам в пятницу.
«В октябре в Баку будет открыт первый наш магазин, где будет представлена продукция местных фермеров. До конца текущего года планируется открытие еще нескольких магазинов в Баку и пригородах», - сказала Л.Мамедова.
По его словам, в Баку планируется открытие постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарки. «Отличительной чертой этой ярмарки то, что она будет иметь постоянную дислокацию, а также тематические распродажи», - отметила она.
Б.Рустамбеков
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