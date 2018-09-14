Посол Казахстана вызван в МИД Киргизии в связи с чрезмерными проверками киргизских граждан в аэропорту Алматы

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту казахской стороне в связи с чрезмерными проверками киргизских граждан в аэропорту Алматы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
По словам представителя МИД Киргизии, в связи с продолжающимися случаями и фактами обращения граждан республики о систематических чрезмерных проверках со стороны казахстанских компетентных органов в международном аэропорту Алматы, был приглашен посол Казахстана в Бишкеке Карим Кокрекбаев.
"В ходе встречи киргизской стороной повторно была выражена озабоченность действиями компетентных органов Казахстана, и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц казахских компетентных органов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что послу Казахстана была вручена соответствующая нота МИД Киргизии.
В киргизском МИД сообщили, что министерство отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по данному вопросу
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