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СНГ 14.09.2018 14:41

Посол Казахстана вызван в МИД Киргизии в связи с чрезмерными проверками киргизских граждан в аэропорту Алматы

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту казахской стороне в связи с чрезмерными проверками киргизских граждан в аэропорту Алматы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

По словам представителя МИД Киргизии, в связи с продолжающимися случаями и фактами обращения граждан республики о систематических чрезмерных проверках со стороны казахстанских компетентных органов в международном аэропорту Алматы, был приглашен посол Казахстана в Бишкеке Карим Кокрекбаев.

"В ходе встречи киргизской стороной повторно была выражена озабоченность действиями компетентных органов Казахстана, и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц казахских компетентных органов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что послу Казахстана была вручена соответствующая нота МИД Киргизии.

В киргизском МИД сообщили, что министерство отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по данному вопросу

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, КАЗАХСТАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]