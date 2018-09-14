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Дальнее зарубежье 14.09.2018 14:50

Еврокомиссия предлагает странам ЕС самим определиться, по какому времени жить - летнему или зимнему

Европейская комиссия представила в пятницу своё предложение относительно отмены в Европейском союзе сезонного переноса времени.

"Новые исследования показывают, что экономия энергии (за счет переноса времени - ИФ) совершенно незначительная, а в контексте проекта Энергетического союза мы проектируем эффективную политику и инструменты для усиления энергетической эффективности. Мы желаем прийти к умным решениям, умным городам, умным жилищам, которые позволят обеспечить больше экономии энергии, чем при изменении времени", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

По его словам, растущее число государств-членов и Европейский парламент просят положить конец перемене сезонного времени.

"Государствам-членам предоставляется свобода самостоятельно решать, выбирают ли они летнее или зимнее время. Но нужно, чтобы это произошло скоординированным образом, с целью избежать негативных последствий для единого рынка", - добавил М.Шефчович.

Член Еврокомиссии по транспорту Виолета Булц, которая отвечала за разработку предложения ЕК, отметила, что Еврокомиссия не предлагает всем станам Евросоюза перейти либо к летнему, либо к зимнему времени. "Мы только предлагаем сделать это всем вместе и одновременно. Теперь выбор за государствами-членами. Это им надлежит определить, по какому времени они желают жить - летнему или зимнему", - сказала В.Булц.

Она отметила, что Еврокомиссия ожидает от государств-членов, австрийского председательства Совета ЕС и Европарламента скорейшего решения этого вопроса.

"В любом случае, ничего не гарантировано. Это ясно. Ничего не решено", - подчеркнула еврокомиссар, напоминая, что это процесс, в котором также участвуют законодатели - Совет ЕС и Европарламент.

Но, если они дадут "зеленый свет" предложению ЕК до конца текущего года, объяснила В.Булц, то "больше не будет изменения времени, начиная с октября 2019 года". "То есть, тогда в октябре 2019 года изменение времени произойдет в последний раз", - заявила член Еврокомиссии.

Выступая 12 сентября на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с докладом о состоянии Евросоюза, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о недовольстве граждан ЕС сезонной сменой времени два раза в год.

"Смена времени должна быть отменена", - сказал он.

Как сообщалось, в феврале нынешнего года депутаты Европарламента призвали к детализированному анализу действующей системы полугодового сезонного изменения времени и пересмотру, если это необходимо, нынешних правил.

"Гражданские инициативы показали, что общественность обеспокоена переносом часа, отмечающим начало и конец летнего времени (последние выходные марта и октября). Многочисленные исследования, притом, что они не приводят к окончательным выводам, указали на наличие негативных последствий для здоровья людей", - отмечалось в резолюции Европарламента.

Парламентарии рекомендовали Еврокомиссии провести полную оценку директивы ЕС, касающейся летнего времени, и, если необходимо, дать предложения по ее пересмотру.

Европейская комиссия организовала по этому вопросу общественные консультации с гражданами ЕС. Как объявил в конце августа официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, в ходе этих консультаций о возможной отмене изменений сезонного времени было получено 4,6 млн ответов.

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Тэги: ЕС, ВРЕМЯ, ПЕРЕНОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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