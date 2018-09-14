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СНГ 14.09.2018 17:35

Премьеры Белоруссии и РФ обсудили подготовку предстоящей встречи - пресс-служба белорусского правительства

Телефонный разговор премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым состоялся в пятницу по инициативе белорусской стороны, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе правительства Белоруссии.

"Премьер-министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующую неделю (21 сентября - ИФ)", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "стороны выразили готовность к конструктивному диалогу".

Также С.Румас поздравил Д.Медведева с днем рождения. Премьер-министр Белоруссии пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

Как сообщалось, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко анонсировала встречу двух президентов с участием премьер-министров и вице-премьеров. Планируется, что встреча состоится 21 сентября на территории РФ.

А.Лукашенко сообщил об очередной встрече с В.Путиным в расширенном составе после двусторонних переговоров в Сочи 18 августа.

Ключевыми проблемами в двусторонних отношениях в настоящее время являются текущие и перспективные условия поставки энергоносителей в Белоруссию и устранение торговых барьеров с российской стороны в отношении белорусской продукции.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]