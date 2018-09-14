Премьеры Белоруссии и РФ обсудили подготовку предстоящей встречи - пресс-служба белорусского правительства

Телефонный разговор премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым состоялся в пятницу по инициативе белорусской стороны, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе правительства Белоруссии.

"Премьер-министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующую неделю (21 сентября - ИФ)", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "стороны выразили готовность к конструктивному диалогу".

Также С.Румас поздравил Д.Медведева с днем рождения. Премьер-министр Белоруссии пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.

Как сообщалось, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко анонсировала встречу двух президентов с участием премьер-министров и вице-премьеров. Планируется, что встреча состоится 21 сентября на территории РФ.

А.Лукашенко сообщил об очередной встрече с В.Путиным в расширенном составе после двусторонних переговоров в Сочи 18 августа.

Ключевыми проблемами в двусторонних отношениях в настоящее время являются текущие и перспективные условия поставки энергоносителей в Белоруссию и устранение торговых барьеров с российской стороны в отношении белорусской продукции.